Стало известно о прогрессе в переговорах России и Белоруссии по нефти

В переговорах России и Белоруссии по экспорту нефти наметился прогресс. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Источники издания сообщили, что поставки российской нефти в Белоруссию могут начаться уже в марте. По их словам, об этом говорит то, что президент республики Александр Лукашенко поручил премьер-министру Сергею Румасу достичь соглашений с российскими компаниями по данному вопросу.

При этом один из собеседников газеты заявил, что в случае достижения договоренности по нефти с полноценными поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут возникнуть проблемы, поскольку Минск, чтобы загрузить Новополоцкий НПЗ, минимум две недели отбирает технологическую нефть из подводящих нефтепроводов. В итоге это приведет к потере пропускной способности на республиканские НПЗ.

Накануне, 21 февраля, Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении», которое поступило ему от российского коллеги Владимира Путина. Его суть заключалась в готовности Москвы компенсировать Минску выпадающие доходы от невозможности дальше зачислять в бюджет экспортную пошлину в прежнем объеме. Позже министр энергетики России Александр Новак уточнил, что компенсация будет заключаться в постепенном снижении премии для белорусских покупателей.

Лукашенко и белорусские чиновники неоднократно говорили об убытках, которые Минск понесет из-за российского налогового манера. Он складывается из двух составляющих: более высокой цены на нефть для белорусских НПЗ и снизившимися зачислениями в бюджет от экспортной пошлины за шесть миллионов тонн нефти в год. Общий размер ущерба к 2024 году Минск оценивал в 10 миллиардов долларов.

К концу 2019 года стороны не смогли договориться об условиях нового долгосрочного контракта, из-за чего в январе поставки на постоянной основе прекратились. Частично они были заменены поставками от компаний из группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Также Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков топлива.

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