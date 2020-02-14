Белоруссия и Россия отказались от наднациональных органов

Белоруссия и Россия отказались обсуждать вопрос создания наднациональных органов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, стороны договорились не обсуждать создание наднациональных органов и других объединений, предусмотренное 31-й дорожной картой, сосредоточившись исключительно на экономических вопросах.

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«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — заявил Лукашенко, отметив, что взаимодействие Москвы и Минска по дорожным картам продолжится.

Ранее Лукашенко признался, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Он выразил уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Белоруссию в одно государство, чтобы создать сверхдержаву. Лукашенко, по информации агентства, категорически отказался соглашаться на такой план.

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