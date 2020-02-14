Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел последние переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи своеобразными. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, форма переговоров была необычной: сначала главы государств встретились за завтраком и продолжали встречу в таком формате около полутора часов. Кроме того, Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным проблемы середины прошлого века, затем современные угрозы в своем регионе и других частях света.

Материалы по теме «Я не пацан» Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — раскрыл Лукашенко подробности встречи. Он уточнил, что были также затронуты проблемы в нефтяной сфере.

Переговоры российского и белорусского лидеров по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере прошли 7 февраля в Сочи. Лукашенко заявлял, что встреча станет для сторон моментом истины.

На переговорах также присутствовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. С белорусской стороны — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!