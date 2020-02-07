Лукашенко поведал о разговоре с Путиным про «глубину седых времен»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о темах разговора с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, передает БЕЛТА.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны)», — сказал Лукашенко.

По его словам, они обсудили вопросы, касающиеся не только России и Белоруссии, но и других постсоветских стран. «О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — отметил Лукашенко.

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Переговоры в расширенном составе начнутся после прибытия остальных членов российской делегации. «А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать», — резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что самолет с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром энергетики Александром Новаком и первым замминистра экономического развития Михаилом Бабичем вылетел из Москвы в Сочи с двухчасовой задержкой из-за погодных условий.

На переговорах присутствуют замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. С белорусской стороны — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

4 февраля Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным станут моментом истины.

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