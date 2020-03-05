Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, передает «Sputnik Беларусь».

«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать, — сказал Макей. — Смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск занимает «суперпрагматичную» позицию по вопросу интеграции с Москвой.

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Дорожные карты по углублению интеграции планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был заключен в 1999 году. Создание отраслевых карт курировала рабочая группа, созданная правительствами двух стран. По словам Макея, она сейчас не работает.

В конце 2019-го первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что не решены вопросы по газу, нефти и налоговой карте.

К началу 2020-го Москва и Минск не пришли к соглашению по стоимости нефти. Власти Белоруссии заявляли, что ведут переговоры с альтернативными поставщиками. Лукашенко обвиняет Россию в стремлении продавать нефть в республику по ценам выше мировых. 21 февраля он сообщил о «неожиданном» предложении российского лидера Владимира Путина компенсировать Белоруссии выпадающие из-за налогового маневра доходы.

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