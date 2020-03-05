Белоруссия отказалась развивать отношения с США в ущерб связям с Россией

Белоруссия отказывается развивать отношения с США в ущерб связям с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко, передает БЕЛТА.

«Логика расширения контактов с США за счет или в ущерб комплексным, многоуровневым, выгодным для нас связям с Россией ошибочна», — сказал дипломат. По его словам, такой подход не имеет смысла и неприемлем для Минска.

Кравченко заявил, что улучшение отношений Белоруссии и США случилось не из-за событий на Украине или ухудшения американо-российских отношений. Осторожный процесс нормализации начался еще в 2011 году и развивался благодаря политической воле и усилиям двух сторон, подчеркнул он.

В конце февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск привержен выполнению своих союзнических обязательств перед Россией, но также укрепляет связи с Западом. 1 февраля 2020 года состоялся первый официальный визит государственного секретаря США Майка Помпео в Белоруссию.

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