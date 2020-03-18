Россия предложила Белоруссии объединить налоговые службы и таможни

На переговорах об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали три источника.

Уточняется, что российская сторона выступала за создание 12 наднациональных органов, среди которых единая счетная палата, суд Союзного государства, таможенный, налоговый и антимонопольный органы. Также предлагалось объединить регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и связи. Кроме того, речь шла о создании единой валюты.

Собеседники издания отметили, что речь шла не о формировании органов, а лишь о разработке дорожных карт по их созданию.

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В 2019 года Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении и принятии 30 дорожных карт, и лишь после этого вернуться к проработке 31-й карты, которая и включает вышеуказанные предложения.

Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти. Об этом 5 марта заявил глава МИД республики Владимир Макей. Дорожные карты по углублению интеграции планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был заключен в 1999 году. Создание отраслевых карт курировала рабочая группа, созданная правительствами двух стран. По словам Макея, она сейчас не работает.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск занимает «суперпрагматичную» позицию по вопросу интеграции с Москвой.

К началу 2020-го Москва и Минск не пришли к соглашению по стоимости нефти. Власти Белоруссии заявляли, что ведут переговоры с альтернативными поставщиками. Лукашенко обвиняет Россию в стремлении продавать нефть в республику по ценам выше мировых. 21 февраля он сообщил о «неожиданном» предложении российского лидера Владимира Путина компенсировать Белоруссии выпадающие из-за налогового маневра доходы.

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