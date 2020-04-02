Белоруссию одернули по поводу нефти за четыре доллара

Белоруссия не сможет купить у России нефть по цене четыре доллара за баррель, если не будет такого рыночного предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом он одернул премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, который рассказал о планах республики покупать нефть в апреле именно по такой цене и даже назвал точный объем — два миллиона баррелей.

«Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится», — заметил Песков.

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Ранее Румас рассказал, что поставка российской нефти в Белоруссию будет вестись без премии российским компаниям, поскольку на этом настоял президент республики Александр Лукашенко. При этом он утверждает, что «Белнефтехим» вскоре закончит переговоры о поставках российской нефти на апрель.

Россия и Белоруссия ведут спор по стоимости нефти с конца прошлого года. Так как договориться стороны не смогли, с января поставки практически прекратились.

Минск настаивал на изменении формулы цены, из-за которой с учетом российского бюджетного правила стоимость нефти для республики оказывалась выше мировой. На фоне конфликта Белоруссия начала закупки сырья для своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по другим маршрутам. В том числе российскую нефть с поставкой через Прибалтику и азербайджанскую — через Украину. Однако объемы таких поставок пока невелики.

Переговоры получили новое направление после того, как развалилась сделка ОПЕК+, и цены на нефть обрушились в два раза. Из-за этого в последние дни российский сорт Urals торгуется в Европе на уровне 10 долларов за баррель — это минимум с марта 1999 года. В результате доходность российской нефти стала отрицательной, то есть затраты на добычу и транспортировку стали выше ее стоимости.

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