Лукашенко решил найти замену российскому газу

Белоруссия может найти замену российскому природному газу, потому что в настоящее время альтернатива есть у любого источника энергоресурсов. О возможности такого решения проблемы в ходе рабочей поездки в Гродненскую область заявил президент страны Александр Лукашенко, говорится на сайте главы государства.

«Природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками», — подчеркнул он. По словам Лукашенко, ситуация на газовом рынке напоминает ту, что сложилась на нефтяном.

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Президент выразил надежду, что пандемия коронавируса во всем мире скоро закончится, и белорусская экономика, как ориентированная на экспорт, сможет продолжить развитие, если не возникнет проблемы с углеводородами.

Минск закупает газ у России и с начала года требует резкого снижения цены контрактов. Месяц назад Лукашенко возмущался, что стоимость российского газа для республики в два раза дороже, чем, например, для Германии. Президент России Владимир Путин в ответ на это назвал условия соглашений экономически обоснованными и фактически отказался снижать цены.

Позднее «Газпром» предложил Белоруссии начать переговоры о пересмотре контрактов, но только с 2021 года и после уплаты долга в 165 миллионов долларов. Минск признавать задолженность отказался, посчитав, что он возникла из-за расхождения в методиках оценки поставок газа.

На фоне аналогичного конфликта по нефти Белоруссия начала закупки у альтернативных поставщиков, среди которых Норвегия, Азербайджан, Саудовская Аравия и США.

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