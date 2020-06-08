«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ

Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля. Об этом говорится в письме главы «Газпрома» Алексея Миллера белорусскому министру энергетики Виктору Каранкевичу, сообщает РИА Новости.

Также Миллер указал, что условием таких будущих контактов является полное соблюдение белорусской стороной текущего соглашения. По всей видимости, речь идет об уплате долга за поставленный газ. Таким образом российская компания прямо отказалась снизить стоимость поставок в республику на фоне обрушения цен в Европе.

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Ранее Каранкевич направил письмо в адрес Миллера, в котором связал споры по задолженности с позициями ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Компании используют различные методики определения стоимости газа с учетом его калорийности.

Министр предложил российской стороне объяснить, каким образом она считает стоимость газа, а также пообещал проверить методику на соответствие национальному законодательству. При этом в обращении Каранкевича указано, что переговоры с «Газпромом» после решения вопроса должны касаться не только 2021 года, но и текущих параметров контракта.

Весной глава Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно жаловался на то, что республика приобретает российский газ по завышенной цене. В мае он указывал на недопустимость того, что Минск платит в два раза больше, чем Германия, и это в год 75-летия победы в Великой отечественной войне. Однако президент России Владимир Путин назвал стоимость контрактов экономически обоснованной, связанной с затратами и инвестициями поставщиков.

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Позднее Миллер заявил, что Белоруссия должна России за поставленный газ более 165 миллионов долларов, а в Минске немедленно отказались признать долг. Нынешняя переписка связана именно с этими расхождениями.

Ранее Россия уже отказывалась пересматривать цены на газ для соседних стран после соответствующих просьб. В случае с Украиной и Польшей дело заканчивалось обращением в Стокгольмский арбитраж и поражением «Газпрома». Киев прекратил прямые закупки газа в 2015 году, Варшава не собирается продлевать контракт, истекающий в 2022-м.

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