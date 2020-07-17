Белорусский МИД наградил главу посольства США

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей вручил награду главе посольства США в республике Дженнифер Мур. Об этом сообщает БЕЛТА.

Временный поверенный в делах США получила нагрудный знак отличия белорусской дипслужбы по случаю завершения своих полномочий в республике. Макей поблагодарил Мур за ее вклад в развитие белорусско-американских отношений.

В 2020 году Белоруссия и США обменяются послами впервые после 12-летнего перерыва. В качестве возможной кандидатуры американского посла называлось имя заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джули Фишер. Ранее дипломат занимала пост заместителя представителя Вашингтона в НАТО. Она также работала в посольствах США в Грузии, на Украине и в России.

С 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные.