МИД России оценил протесты в Белоруссии после выборов

Министерство иностранных дел России оценило протесты в Белоруссии после президентских выборов. Официальный комментарий ведомства приводит ТАСС.

Москва внимательно следила за развитием событий по ходу всей избирательной кампании, сказано в сообщении. Минску удалось не допустить опасной эскалации ситуации, несмотря на «попытки отдельных сил организовать масштабные акции протеста», отметили в министерстве.

МИД России рассчитывает, что сделанный народом Белоруссии выбор будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач.

При этом Москва выразила сожаление из-за задержания в Белоруссии журналистов из России, освещавших выборы и последовавшие за ними массовые акции, а также 33 россиян, задержанных в конце июля.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жесткое задержание российских журналистов на акциях протеста в Белоруссии — недопустимая мера. «Ее (аккредитацию) им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — возмутилась она.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена. 10 августа столкновении между протестующими и силовиками возобновились.