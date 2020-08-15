Белоруссия отказала во въезде европейским депутатам

Белоруссия отказала во въезде в страну главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и постоянному докладчику Европарламента по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу. Об этом сообщает белорусское бюро «Радио свобода».

Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский отметил, что власти не обязаны сообщать причины отказа в посещении страны.

Депутаты планировали оценить ситуацию в Белоруссии после выборов, пообщаться с задержанными, правительственными чиновниками и представителями неправительственных организаций.

Депутаты отметили, что этим отказом официальный Минск отказывается от любой возможности для диалога. «Мы призываем институты ЕС проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране», — говорится в заявлении парламентариев, передает РИА Новости.

Ранее ЕС начал работу над санкциями против властей Белоруссии. В частности, они будут введены против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.