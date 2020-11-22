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Раскрыты детали падения лифта в российском городе

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Родственник пострадавшей при падении лифта в Курчатове раскрыл детали инцидента. Об этом сообщает РИА Новости.

Зять местной жительницы заявил, что она чудом спаслась, так как в момент обрушения лифта женщина уже высунула голову из него, а затем просто упала. Он отметил, что, предположительно, у пострадавшей перелом таза и плеча, а также трещина в бедре. Мужчина добавил, что его родственница находится в реанимации на обезболивающих.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Курчатове под Курском упал лифт с пассажирами. В лифте находилась семья из пяти человек: бабушка и ее дочь с детьми. Между первым и вторым этажом грузовой лифт застрял, в нем погас свет и пропала связь. На помощь к пассажирам пришел лифтер. Во время эвакуации из лифта удалось освободить четырех человек, однако при попытке достать бабушку кабина сорвалась в шахту.

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