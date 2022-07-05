Стало известно о гибели горняка из-за обрушения породы в шахте Кузбасса

Источник ТАСС сообщил о гибели пропавшего горняка из-за аварии на «Распадской-Коксовой»

Один из двух горняков, который пропал при обрушении горной породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области, найден погибшим. Об этом стало известно источнику ТАСС.

«Один найден, погиб», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что поиск второго пропавшего шахтера продолжается.

Авария на шахте в Кемеровской области произошла во вторник, 5 июля. Пострадали два человека, всего в момент обрушения в шахте находились 190 человек, 188 их них вывели на поверхность.

Обрушение породы в шахте произошло из-за землетрясения. Власти сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 3,9. Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. На месте происшествия работают отряды военизированной горно-спасательной части.