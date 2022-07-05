Число пострадавших при обрушении горной породы на шахте в Кузбассе возросло
Число пострадавших при обрушении горной породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области возросло до двух. Об этом МЧС сообщило в Telegram-канале.
Всего в момент аварии в шахте находились 190 человек, 188 из которых вывели на поверхность. Спасатели проводят поиски двух горняков, уточнили в МЧС.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном министерстве угольной промышленности, пострадавшие горняки госпитализированы в больницу Междуреченска. Обрушение горной породы в шахте произошло из-за землетрясения магнитудой 3,9, утверждают власти.
Об аварии на шахте в Кузбассе стало известно во вторник, 5 июля. Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. На месте происшествия работают отряды военизированной горно-спасательной части.