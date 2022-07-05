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Число пострадавших при обрушении горной породы на шахте в Кузбассе возросло

В МЧС сообщили об увеличении числа пострадавших при аварии на «Распадской-Коксовой» до 2

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Число пострадавших при обрушении горной породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области возросло до двух. Об этом МЧС сообщило в Telegram-канале.

Всего в момент аварии в шахте находились 190 человек, 188 из которых вывели на поверхность. Спасатели проводят поиски двух горняков, уточнили в МЧС.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном министерстве угольной промышленности, пострадавшие горняки госпитализированы в больницу Междуреченска. Обрушение горной породы в шахте произошло из-за землетрясения магнитудой 3,9, утверждают власти.

Об аварии на шахте в Кузбассе стало известно во вторник, 5 июля. Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. На месте происшествия работают отряды военизированной горно-спасательной части.

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Анастасия Шейкина
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