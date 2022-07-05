Около 190 шахтеров эвакуировали из российской шахты после обрушения

В Кузбасской шахте около 190 человек эвакуировали после обрушения породы

Около 190 человек эвакуируют из шахты «Распадская-Коксова», которая находится в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. «В это время в шахте находились около 190 человек, сейчас они поднимаются на поверхность. По предварительным данным, пострадал один рабочий», — сообщил источник.

Ранее на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошло аналогичное ЧП. В момент обрушения в шахте находилось 252 горняка, всех их вывели на поверхность.

Кроме того, в городе Березняки Пермского края при аварии на шахте погиб горняк. Происшествие случилось ночью, когда шахтер производил работы по зачистке забоя.