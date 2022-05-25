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При аварии на шахте погиб россиянин

На шахте в городе Березняки Пермского края во время зачистки забоя погиб человек

Фото: Globallookpress.com

В городе Березняки Пермского края при аварии на шахте погиб рабочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, шахтер погиб ночью, когда производил работы по зачистке забоя. Тогда вышло из строя устройство по задувке горной породы и его металлическая часть упала на россиянина.

Горняк скончался на месте от травмы головы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области в шахте «Талдинская-западная-1» произошло обрушение породы. Тогда из-за ЧП на поверхность не могли выйти двое шахтеров — горноспасатели разобрали завал на одном участке шахты, после чего освободили заблокированных в выработке горняков.

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Анастасия Шейкина
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