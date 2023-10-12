В российском регионе произошло обрушение кровли в шахте

МЧС: в Пермском крае обрушилась кровля в шахте на Усть-Яйвинском руднике

В Пермском крае обрушилась кровля в шахте на Усть-Яйвинском руднике. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, погиб один человек. На месте инцидента работают 27 спасателей, восемь единиц техники. Из них — 14 человек и 3 единицы техники от МЧС России.

15 сентября на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки. Инцидент произошел в 11:10 на подземном руднике. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

В апреле на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар.