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15:52, 19 апреля 2023Россия

Власти сообщили об эвакуации всех горняков с горящей шахты «Распадская»

Кузбасский губернатор Цивилев сообщил об эвакуации всех горняков с шахты «Распадская»
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С горящей шахты «Распадская» в Кемеровской области эвакуировали всех горняков. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Все горняки выведены на поверхность из шахты "Распадская", где сегодня произошел пожар», — говорится в сообщении.

Ранее о пожаре на «Распадской» сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По их данным, эпицентр пожара располагается на глубине 550 метров. Информации о пострадавших не было. Позднее Цивилев сообщил, что возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧС на объекте.

В 2010 году на шахте «Распадская» произошли два взрыва, погиб 91 человек. В Ростехнадзоре провели расследование и сообщили, что причинами аварии стали неустойчивость электроснабжения, нарушение пылевого режима шахты, а также неисполнение мероприятий по предотвращению нагревания угля.

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Никита Абрамов
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