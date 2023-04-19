Губернатор Кузбасса возглавил оперштаб по ликвидации ЧС на «Распадской»

Губернатор Кузбасса Цивилев возглавил оперштаб по ликвидации ЧС на шахте «Распадская»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧС на кузбасской шахте «Распадская». Об этом в среду, 19 апреля, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Губернатор уточнил, что возгорание в шахте произошло на глубине несколько сотен метров. Причины на данный момент устанавливаются.

Количество рабочих в шахте сейчас уточняется. На место прибыли расчеты военизированной горноспасательной части.

Ранее о пожаре на Распадской сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По их данным, эпицентр пожара располагается на глубине 550 метров. Информации о пострадавших не было.

В 2010 году на шахте Распадская из-за двух взрывов погиб 91 человек. Тогда в Ростехнадзоре после проведения расследования сообщили, что причинами аварии стали неустойчивость электроснабжения, нарушение пылевого режима шахты, а также неисполнение мероприятий по предотвращению нагревания угля.