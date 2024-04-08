В российском регионе ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводкам

Моор ввел в Тюменской области с 8 апреля режим ЧС из-за прогноза по паводкам

В Тюменской области с 8 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Об этом сообщил глава российского региона Александр Моор в Telegram-канале.

Он пояснил, что это заблаговременная мера. Моор заверил, что обстановка на реках в Тюменской области спокойная и контролируемая.

По словам губернатора, в регионе наблюдается естественный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Он подчеркнул, что состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано более 2600 единиц техники и около 200 единиц плавсредств.

До этого глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком ухудшается. Он допустил, что уровень воды может вновь подняться ночью, и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, покинуть дома, не откладывая эвакуацию.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванных им подтоплением. 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

