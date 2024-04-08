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12:39, 8 апреля 2024Россия

Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

Глава Оренбурга Салмин заявил, что ситуация с паводком ухудшается

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком, жителям следует покинуть дома и эвакуироваться. Об этом заявил глава города Сергей Салмин в Telegram.

По его словам, утром 8 апреля уровень воды в реке Урал достиг 872 сантиметров, приблизившись к опасному значению в 930 сантиметров. На данный момент подтоплены 2015 участков и 1535 домовладений.

Салмин подчеркнул, что уровень воды может вновь подняться ночью и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, покинуть дома, не откладывая эвакуацию. «Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — настоял он.

Глава города также рассказал, что за 7 апреля эвакуировали 153 человека, включая 35 детей. От газа отключили 45 СНТ. Также усилена группировка ликвидации чрезвычайной ситуации. В Оренбурге открыты круглосуточные пункты временного размещения. Для перевозки в них граждан организовано дежурство автобусов и легковых машин. Также готовы пункты постоянного проживания. «Не бойтесь покидать дома — полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства», — подчеркнул Салмин.

Ранее в МЧС сообщили, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. В ведомстве подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах никогда не фиксировали. По словам замглавы министерства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванных им подтоплением. 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

Президент России Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ситуации с паводками, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков. Помимо этого, глава государства заслушал доклады губернаторов затронутых паводком Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, а также отчеты руководства профильных ведомств, задействованных в помощи жителям подтопляемых регионов.

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      Константин Лысяков
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