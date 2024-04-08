Путин дал поручение после доклада о ситуации с паводками в России

Путин заслушал доклад главы МЧС о паводках и поручил создать спецкомиссию

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с паводками и поручил создать специальную правительственную комиссию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Комиссию возглавит сам Куренков.

Как уточнил представитель президента, Путин также получил доклады от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, а кроме того, о своих действиях отчитались главы профильных ведомств, оказывающие помощь жителям подтопляемых регионов.

От паводков, по последним данным, больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. Также 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков.