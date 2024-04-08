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12:12, 8 апреля 2024Россия

В МЧС дали прогноз по ситуации с паводками

МЧС: количество подтопленных жилых домов в России будет расти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Такой прогноз по ситуации с паводками в стране дали в МЧС, сообщение приводит ТАСС.

Кроме того, в спасательной службе заявили, что подобных паводков в затопленных регионах не было за всю историю.

«Обстановка по Уралу и Поволжью достаточно сложная. Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано», — заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

Президент России Владимир Путин ранее поручил создать специальную правительственную комиссию для решения ситуации с подтоплениями.

От паводков, по последним данным, больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. Также 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков.

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      Марк Леонов
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