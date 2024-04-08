В части российского региона ввели режим ЧС из-за паводка

В Звериноголовском районе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за обстановки с паводками режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

Соответствующее постановление подписала глава района Марина Панкратова. Угроза подтоплений в Звериноголовском районе существует из-за подъема уровня воды в реке Тобол. МЧС прогнозирует, что она может затопить шесть населенных пунктов.

«Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов с. Прорывное, с. Озерное, с. Звериноголовское, д. Верхняя Алабуга, с. Бугровое, д. Редуть и прилегающим к ним территорий», — говорится в документе.

Там подчеркивается, что жителям поселков, которые находятся под угрозой затопления, нужно заранее эвакуироваться и забрать все необходимые документы, ценные вещи и технику.

В Курганской области действует режим повышенной готовности. Глава МЧС России Александр Куренков ранне предупреждал, что в регионе в бассейне реки Тобол существует риск неблагоприятной паводковой обстановки. На фоне этого в регион направили дополнительные силы и средства МЧС.

Помимо Курганской области, паводок накрыл и другие регионы России. Так, в Оренбургской области ситуацию с паводком было решено отнести к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.