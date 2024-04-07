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12:25, 7 апреля 2024Россия

Паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера

Куренков: в Оренбургской области введена ЧС федерального характера

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает глава МЧС России Александр Куренков, передает РИА Новости.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал Куренков, указав, что во внимание была принята сложившаяся в регионе обстановка и заслушанные доклады.

Решение поддержали все члены правительственной комиссии.

Ранее власти Оренбургской области раскрыли сроки улучшения ситуации с паводком. Уточняется, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище текущая ситуация должна измениться в течение нескольких дней.

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      Анастасия Алимпиева
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