Паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера

Куренков: в Оренбургской области введена ЧС федерального характера

Ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает глава МЧС России Александр Куренков, передает РИА Новости.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал Куренков, указав, что во внимание была принята сложившаяся в регионе обстановка и заслушанные доклады.

Решение поддержали все члены правительственной комиссии.

Ранее власти Оренбургской области раскрыли сроки улучшения ситуации с паводком. Уточняется, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище текущая ситуация должна измениться в течение нескольких дней.