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11:30, 7 апреля 2024Россия

Власти Оренбургской области назвали сроки улучшения ситуации с паводком

Власти Оренбуржья: ситуация с паводком улучшится в течение нескольких дней

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Оренбургской области раскрыли сроки улучшения ситуации с паводком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам представителей правительства области, после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище текущая ситуация должна измениться в течение нескольких дней.

«Мы таким образом должны выйти на плато и пройти пик», — заявил собеседник агентства.

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Известно, что на данный момент обстановка из-за паводка в регионе остается сложной в таких городах, как Орск, Гай, а также в Кваркенском, Домбаровском, Светлинском, Новоорском и Адамовском районах.

«Более четырех тысяч жителей этих территорий эвакуированы. В Оренбургской области действует режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее власти Оренбурга заявили об ухудшении ситуации с паводком. Уровень воды в реке Урал в городе за сутки поднялся еще на 28 сантиметров.

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      Екатерина Ештокина
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