Власти Оренбурга заявили об ухудшении ситуации с паводком

Мэрия Оренбурга: паводковая ситуация в городе ухудшается

В Оренбурге ухудшается паводковая ситуация. Об этом местные власти заявили в своем Telegram-канале.

Уровень воды в реке Урал в городе за сутки поднялся еще на 28 сантиметров, говорится в публикации. По состоянию на 09:00 воскресенья, 7 апреля, было подтоплено 1784 участка и 1347 домовладений, в зону стихии попали в том числе СНТ «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер» и другие. В 20 садовых товариществах и поселке Кузнечный было отключено газоснабжение, еще 43 СНТ остались без электричества.

В мэрии города рассказали, что из областного центра были эвакуированы 428 человек, из них 27 — дети. При этом в пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Власти подчеркнули, что оперативные службы ведут круглосуточные аварийно-спасательные работы, количество привлекаемых сотрудников увеличилось до 172, техники — до 78 единиц.

При этом в селе Краснохолм ситуация стабилизировалась, в населенном пункте остаются подтопленными только четыре дворовые территории. Уровень воды в реке Черная продолжает снижаться, в Черновском водохранилище он упал до 292 сантиметров при опасной отметке в 480 сантиметров.

Накануне глава Оренбурга Сергей Салмин вновь потребовал от жителей подтопленных домов срочно эвакуироваться. Он заявил, что в ближайшее время власти начнут использовать специальную систему оповещения и отметил, что нежелающих выезжать из подтопленных домов будут вывозить принудительно. «У нас больше нет времени на уговоры», — сказал глава города.