Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям подтопленных домов

Мэр Оренбурга пригрозил насильно эвакуировать сопротивляющихся эвакуации жителей

Глава Оренбурга Сергей Салмин снова потребовал от жителей подтопленных домов срочно эвакуироваться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По последним данным на 15 часов 6 апреля уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — обратился к гражданам мэр.

Он также сказал, что в ближайшее время власти начнут использовать специальную систему оповещения и отметил, что нежелающих выезжать из подтопленных домов будут вывозить насильно. «У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — пригрозил Салмин тем, кто сопротивляется эвакуации.

Речь идет о районах Форштадт, поселках Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселке имени Куйбышева. В зону подтопления также попали СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес и СНТ у реки Сакмара.

Вечером 5 апреля в городе Орске, Оренбургская область, прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что вода в реке Урал начала приближаться к опасному уровню. Отмечается, что по данным на утро 6 апреля уровень воды составил 828 сантиметров, а опасной считается отметка 930 сантиметров.

