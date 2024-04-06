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12:27, 6 апреля 2024Россия

Вода в Урале начала приближаться к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске

Мэрия: вода в реке Урал близится к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Вода в реке Урал начала приближаться к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщается на официальном портале города Оренбурга.

Отмечается, что по данным на утро 6 апреля уровень воды составил 828 сантиметров. Так, до критического уровня остается 102 сантиметра, указали в мэрии.

«Опасной считается отметка в 930 сантиметров», — говорится в заявлении.

Ранее житель Орска рассказал, что вода уверенно прибывает в зону затопления

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Незадолго до аварии в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за мощного паводка, жителей начали эвакуировать еще до происшествия.

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      Алина Гостева
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