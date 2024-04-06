Жители Орска описали ситуацию в зоне затопления

Житель Орска рассказал, что вода уверенно прибывает в зону затопления

После прорыва дамбы в Орске Оренбургской области вода продолжает прибывать в зону затопления, рассказали жители пострадавшего города. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» они описали ситуацию на месте чрезвычайного происшествия.

«Работают спасатели, работает спецтехника. А вообще — ужас. Не могу сказать как быстро, но [вода] уверенно прибывает. За водой очередь, простой питьевой нет, сметают всю подряд. С продуктами нет проблем», — рассказал местный житель Юрий.

Еще одна жительница Орска Ольга рассказала, что ее микрорайон пока не затопило, но это в скором времени может произойти.

«Вода со страшной скоростью близится в нашу сторону, и очень жутко смотреть, как бы до нас не дошла вода. Пока не эвакуируют. Но жутко и очень страшно», — сказала она.

Собеседница «Ленты.ру» также отметила, что на фоне ЧП в городе возникли перебои с водоснабжением — горячей воды нет, идет только холодная. С электричеством проблем нет.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Утром 6 апреля стало известно, что спасатели нашли тела трех человек. Незадолго до аварии в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за мощного паводка, жителей начали эвакуировать еще до происшествия.

