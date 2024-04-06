Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 6 апреля 2024Россия

Стало известно о гибели трех человек при прорыве дамбы в Орске

«112»: три человека погибли при прорыве дамбы в Орске Оренбургской области

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Три человека погибли при прорыве дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Информацию об этом подтвердил источник ТАСС в оперативных службах. При этом в правительстве региона сообщили, что на территории Старого города Орска нашли два тела.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели трех человек при прорыве дамбы в Орске

      В российском торговом центре подросток напал с ножом на школьницу

      Дамба в Орске полностью разрушилась

      США нарастили импорт удобрений из России до максимума с лета 2023 года

      Власти сообщили данные о подтопленных домах в Орске

      «Меня знают генералы, с которыми заключались договоры». Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве

      Овечкин сократил отставание от Гретцки на две шайбы

      Власти сообщили о повреждении предприятия под Киевом

      В российском регионе ввели режим ЧС из-за подтоплений

      Российский артиллерист рассказал о разбитом транспорте ВСУ с боеприпасами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше