Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:13, 6 апреля 2024Россия

Власти назвали сроки ухода воды из затопленного из-за прорыва дамбы Орска

Мэр Козупица: вода из затопленного Орска уйдет через полторы—две недели

Кадр: МЧС России

Вода из города Орск Оренбургской области, который затопило из-за прорыва дамбы, уйдет через полторы—две недели. Такие сроки назвал мэр российского города Василий Козупица, его цитирует РИА Новости.

«В местах временного размещения можно находиться до трех суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет через 1,5-2 недели, а может быть и более», — сказал он.

По словам мэра, мест в пунктах временного размещения на самом деле больше, чем прибывает людей, которым нужен кров. Помимо этого, Орску предлагают помощь другие города, добавил Козупица.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Мексики объявил о разрыве дипотношений с Эквадором после штурма посольства. Что произошло в дипмиссии?

      Зеленский резко обратился к Западу с одним требованием

      Власти назвали сроки ухода воды из затопленного из-за прорыва дамбы Орска

      Россиянам озвучили риски покупки жилья с участием маткапитала

      Точность политических предсказаний Жириновского объяснили

      Аренда квартир в России резко подорожала

      Во время штурма мексиканского посольства в Эквадоре пострадали дипломаты

      В России заметили пятикратный рост популярности юаня

      В подполье рассказали об ударе по вокзалу в Никополе

      Российский посол рассказал о возможной отправке войск Финляндии на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше