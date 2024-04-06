Власти назвали сроки ухода воды из затопленного из-за прорыва дамбы Орска

Мэр Козупица: вода из затопленного Орска уйдет через полторы—две недели

Вода из города Орск Оренбургской области, который затопило из-за прорыва дамбы, уйдет через полторы—две недели. Такие сроки назвал мэр российского города Василий Козупица, его цитирует РИА Новости.

«В местах временного размещения можно находиться до трех суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет через 1,5-2 недели, а может быть и более», — сказал он.

По словам мэра, мест в пунктах временного размещения на самом деле больше, чем прибывает людей, которым нужен кров. Помимо этого, Орску предлагают помощь другие города, добавил Козупица.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки.