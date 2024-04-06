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12:08, 6 апреля 2024Силовые структуры

Прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в российском городе

Прокуратура требует возбудить дело о халатности из-за прорыва дамбы в Орске
Начало событий в новости Жители Орска описали ситуацию в зоне затопления

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В следственные органы направлены материалы для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц по статьям 293 УК РФ («Халатность») и 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Проверка находится на особом контроле прокурора области. Установлено, что органы Гостехнадзора раньше выявляли нарушения по содержанию дамбы и направляли соответствующие предписания. Однако никаких мер принято не было, вследствие чего произошел прорыв дамбы.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Утром 6 апреля стало известно, что спасатели нашли тела трех человек. Незадолго до аварии в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за мощного паводка, жителей начали эвакуировать еще до происшествия.

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      Любовь Ширижик
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