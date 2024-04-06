В прокуратуре объяснили причину прорыва дамбы в российском городе

Прокуратура: прорыв дамбы в Орске произошел из-за нарушений по ее содержанию

Прокуратура Оренбургской области выявила нарушения, вследствие чего произошел прорыв дамбы в Орске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии. Дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году.

Между тем органы Гостехнадзора прежде выявляли нарушения по ее содержанию и направляли соответствующие предписания уполномоченному органу по их устранению.

В марте прокуратура вынесла предостережение первому заместителю главы Орска о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Однако 5 апреля произошел прорыв дамбы.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Утром 6 апреля стало известно о первых трех жертвах. Незадолго до аварии в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за мощного паводка, жителей начали эвакуировать еще до происшествия.