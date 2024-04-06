«Ситуация критическая». Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы. На место направили сотни спасателей

Власти: 147 эвакуированных жителей Орска находятся в ПВР после прорыва дамбы

Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Россиян из опасных районов эвакуируют в шесть пунктов временного размещения.

В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.

МЧС направило в Орск сотни спасателей

По данным МЧС России, в Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники для устранения последствия прорыва дамбы.

Позже министерство увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва. Всего на месте работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

Спасатели совместно с представителями администрации города эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, пожилых людей и маломобильных граждан выносят на руках. В пунктах временного размещения находятся 147 человек, из них 52 ребенка. Как заверили власти, за медицинской помощью никто не обращался, жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике.

Как рассказал «Ленте.ру» местный житель, жители города начали скупать питьевую воду и готовиться к небывалым сбросам с Ириклинской гидроэлектростанции (ГЭС).

Эвакуироваться призвали и жителей Оренбурга, куда движется вода

Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться.

Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать. Сергей Салмин мэр Оренбурга

По его информации, в городе затоплено более 300 домовладенийи 750 участков. Салмин призвал жителей уезжать к родным или знакомым или в пункты временного размещения, взяв с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, лекарства и вещи первой необходимости.