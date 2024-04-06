Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:59, 6 апреля 2024Россия

«Ситуация критическая». Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы. На место направили сотни спасателей

Власти: 147 эвакуированных жителей Орска находятся в ПВР после прорыва дамбы

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Россиян из опасных районов эвакуируют в шесть пунктов временного размещения.

В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.

Материалы по теме:
Биткоин из мусора. Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
Биткоин из мусора.Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
5 января 2024
«Надо уничтожить эту цивилизацию» Чем опасен экологический терроризм и почему его идеи набирают популярность у молодежи?
«Надо уничтожить эту цивилизацию»Чем опасен экологический терроризм и почему его идеи набирают популярность у молодежи?
19 февраля 2024
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024

МЧС направило в Орск сотни спасателей

По данным МЧС России, в Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники для устранения последствия прорыва дамбы.

Позже министерство увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва. Всего на месте работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

Спасатели совместно с представителями администрации города эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, пожилых людей и маломобильных граждан выносят на руках. В пунктах временного размещения находятся 147 человек, из них 52 ребенка. Как заверили власти, за медицинской помощью никто не обращался, жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике.

Как рассказал «Ленте.ру» местный житель, жители города начали скупать питьевую воду и готовиться к небывалым сбросам с Ириклинской гидроэлектростанции (ГЭС).

Материалы по теме:
Таяние вечной мерзлоты угрожает России. Поможет ли стране искусственное возвращение в прошлое тысячелетие?
Таяние вечной мерзлоты угрожает России.Поможет ли стране искусственное возвращение в прошлое тысячелетие?
2 декабря 2023
Время потерь, катаклизмов и молитв. Каким увидели 2023 год лучшие фотографы мира
Время потерь, катаклизмов и молитв.Каким увидели 2023 год лучшие фотографы мира
24 декабря 2023
Мир помешался на кулинарных шоу. Как страсть к вкусной еде рискует обернуться катастрофой для планеты?
Мир помешался на кулинарных шоу.Как страсть к вкусной еде рискует обернуться катастрофой для планеты?
28 декабря 2023

Эвакуироваться призвали и жителей Оренбурга, куда движется вода

Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться.

Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать.

Сергей Салминмэр Оренбурга

По его информации, в городе затоплено более 300 домовладенийи 750 участков. Салмин призвал жителей уезжать к родным или знакомым или в пункты временного размещения, взяв с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, лекарства и вещи первой необходимости.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация критическая». Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы. На место направили сотни спасателей

      Автомобиль с высмевающим Байдена и Зеленского принтом встретили в Москве

      Склад боеприпасов ВСУ поражен в Харькове

      Илон Маск анонсировал выход роботакси Tesla

      Дуэйн «Скала» Джонсон выразил сожаление о поддержке Байдена в 2020 году

      Стало известно об ультиматуме Байдена Нетаньяху

      Рядом с Нью-Йорком снова произошло землетрясение

      Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

      В Австрии выразили несогласие с заявлениями Макрона по Украине

      Посол оценил возможность дальнейшего сотрудничества России и Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше