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22:23, 5 апреля 2024Россия

В затапливаемом Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с ГЭС

В Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с Ириклинской ГЭС

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Жители затапливаемого города Орск в Оренбургской области начали скупать питьевую воду и готовиться к небывалым сбросам с Ириклинской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом «Ленте.ру» рассказал местный житель Алексей.

«В магазинах Орска смели всю питьевую воду, потому что река подтапливает водонасосы и вода в кранах у кого-то уже коричневая», — рассказал мужчина.

По словам россиянина, люди в Орске боятся рекордных сбросов воды с Ириклинской ГЭС. Он вспомнил, что, по рассказам его родителей, в прошлом веке станция не сбрасывала даже 150 кубометров воды в секунду.

«А сейчас уже сбрасывают больше 2000 кубов. Такого вообще никогда не было. От ГЭС до нас вода идет около 14 часов. Соответственно, утром в Орске ситуация может сильно измениться», — добавил мужчина.

В городе на данный момент достаточно напряженная обстановка, отметил Алексей, однако паники нет. В Старом городе сейчас работает сирена, а спасатели помогают жителям эвакуироваться.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Для эвакуации населения подготовили шесть пунктов временного размещения. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.

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      Никита Абрамов
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