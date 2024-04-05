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22:00, 5 апреля 2024Экономика

Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за подъема уровня реки

Мэр Салмин призвал оренбуржцев эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал

Фото: МЧС России / РИА Новости

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. Об этом глава российского города написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров!» — написал Салмин, отметив, что такой уровень превышает неблагоприятное значение, и вода продолжает прибывать.

Мэр призвал жителей уезжать к родным или знакомым или в пункты временного размещения, взяв с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, лекарства и вещи первой необходимости.

В Орске после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал, в зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее на дамбе в восточном районе Орска обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва. Россиян из опасных районов эвакуировали в пункты временного размещения.

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      Марина Совина
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