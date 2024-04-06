Полицейский вынес на спине инвалида из затопленного дома и попал на видео

ГУМВД: полицейский вынес на спине инвалида из затопленного дома в Орске

«Полиция Оренбуржья» / Telegram

Сотрудник полиции вынес на спине мужчину с инвалидностью из затопленного после прорыва дамбы дома в Орске. Спасение засняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале ГУМВД по Оренбургской области «Полиция Оренбуржья».

Также полицейские помогли эвакуироваться из зоны подтопления матери мужчины с ограниченными возможностями, которая проживает с ним в одном доме, а также его любимой кошке.

Ранее сообщалось, что в Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники устранять последствия прорыва дамбы. Места прорыва укрепляют с помощью 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей, сообщили в мэрии города. Население эвакуируют.