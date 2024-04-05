Сотни спасателей направились эвакуировать жителей Орска

В Орск направили 240 спасателей и 113 единиц техники для эвакуации жителей

В Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники устранять последствия прорыва дамбы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Дамбу укрепляют с помощью 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.

Спасатели совместно с представителями администрации города эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, пожилых людей и маломобильных граждан выносят на руках.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Для эвакуации населения подготовили шесть пунктов временного размещения. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.