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23:22, 5 апреля 2024Россия

Сотни спасателей направились эвакуировать жителей Орска

В Орск направили 240 спасателей и 113 единиц техники для эвакуации жителей

В Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники устранять последствия прорыва дамбы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Дамбу укрепляют с помощью 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.

Спасатели совместно с представителями администрации города эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, пожилых людей и маломобильных граждан выносят на руках.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Для эвакуации населения подготовили шесть пунктов временного размещения. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.

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      Юлия Мискевич
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