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12:40, 7 апреля 2024Россия

Еще одна область в России оказалась под риском паводка

Куренков: в бассейне реки Тобол в Курганской области существует риск паводка

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков предупредил, что в Курганской области в бассейне реки Тобол существует риск неблагоприятной паводковой обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе обсуждения аномальной ситуации с паводком в Оренбургской области на заседании правительственной комиссии глава спасательного ведомства отметил, что в Курганской области также высока вероятность паводка. «В связи с этим туда направлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС России», — заявил он.

Ранее 7 апреля сообщалось, что спецборт главы МЧС России Александра Куренкова прибыл в Орск, пострадавший от сильного паводка на фоне прорыва дамбы.

Ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.

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      Лина Пивоварова
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