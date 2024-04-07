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09:32, 7 апреля 2024Россия

Глава МЧС прибыл в пострадавший от паводка Орск

Глава МЧС Куренков прибыл в Орск, пострадавший из-за прорыва дамбы

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Спецборт главы МЧС России Александра Куренкова прибыл в Орск, пострадавший от сильного паводка на фоне прорыва местной дамбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации журналистов, руководитель спасательного ведомства возглавил работу по ликвидации последствий стихийного бедствия. Куренков заслушал доклад заместителя главы МЧС Ильи и направился в подтопленные районы.

Отмечается, что в чрезвычайном ведомстве ситуацию оценивают как сложную.

5 апреля в регионе произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. На всей территории Оренбургской области было введено чрезвычайное положение.

Ранее местная администрация призвала жителей города эвакуироваться. Чиновники сообщили, что для горожан подготовлено четыре пункта временного размещения.

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      Глеб Палехов
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