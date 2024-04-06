Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:32, 6 апреля 2024Россия

Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей микрорайона

Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона срочно эвакуироваться из города, заявили власти региона в Telegram-канале.

«Жителям шестого микрорайона от улицы Крайней до Вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для эвакуируемых жителей подготовили четыре пункта временного размещения.

5 апреля в регионе произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Брешь, из-за которой вода поступает в город, обнаружена в районе улицы Борисоглебского. На данный момент на территории идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Чрезвычайное положение введено на всей территории области.

Ранее мэр Орска Василий Козупица призвал жителей учесть печальный опыт и эвакуироваться своевременно. Он обратился к жителям Рабочего поселка и поселков Никель и Строителей, заявив, что ситуация с паводком осложняется и вода стремительно поступает в указанные части города.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

      На Украине мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом

      Стало известно о планах Франции заказать сотни авиабомб AASM

      Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске

      Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      «Ростов» прервал серию из трех побед подряд в игре с худшей командой РПЛ

      Зеленский оценил возможности ВСУ провести контрнаступление

      Маск сделал прогноз о конце человечества

      Зеленский заявил о желании увидеть на Украине западные войска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше