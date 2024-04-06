Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей микрорайона

Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона

Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона срочно эвакуироваться из города, заявили власти региона в Telegram-канале.

«Жителям шестого микрорайона от улицы Крайней до Вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для эвакуируемых жителей подготовили четыре пункта временного размещения.

5 апреля в регионе произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Брешь, из-за которой вода поступает в город, обнаружена в районе улицы Борисоглебского. На данный момент на территории идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Чрезвычайное положение введено на всей территории области.

Ранее мэр Орска Василий Козупица призвал жителей учесть печальный опыт и эвакуироваться своевременно. Он обратился к жителям Рабочего поселка и поселков Никель и Строителей, заявив, что ситуация с паводком осложняется и вода стремительно поступает в указанные части города.