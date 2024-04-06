Мэр Орска призвал жителей учесть печальный опыт и эвакуироваться своевременно

Мэр Орска Козупица призвал жителей эвакуироваться после нового прорыва дамбы

Мэр Орска Василий Козупица призвал жителей учесть печальный опыт и эвакуироваться своевременно после нового прорыва дамбы. Видео с его комментарием публикует Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

Козупица обратился к жителям Рабочего поселка и поселков Никель и Строителей, заявив, что ситуация с паводком осложняется и вода стремительно поступает в указанные части города.

«Учитывая печальный опыт Старого города [микрорайон Орска] вчера, как быстро вода приходит и как сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуироваться своевременно», — заявил он. Также мэр отметил, что были предоставлены автобусы для доставки жителей в пункты временного размещения, расположенные на территории города.

Ранее 6 апреля сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы в новом месте. Брешь, из-за которой вода поступает в город, обнаружена в районе улицы Борисоглебского.