В Орске обнаружили еще один прорыв дамбы

В Орске произошел новый прорыв дамбы, вода стремительно поступает в город

В Орске произошел прорыв дамбы в новом месте. Брешь, из-за которой вода поступает в город, обнаружена в районе улицы Борисоглебского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Василия Козупицу.

Как рассказали агентству в пресс-службе правительства Оренбургской области, в связи с этим в поселке Никель города Орска проводится срочная эвакуация жителей, запущена сирена оповещения населения. В настоящее время на месте работают региональные и муниципальные службы и спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам.

Ранее Василий Козупица сообщал, что посещал дамбу с проверкой за два дня до ее прорыва. 3 апреля мэр отчитывался об отсутствии угрозы затопления города. Он назвал паводок «первой и серьезной проверкой дамбы на прочность».