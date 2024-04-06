Мэр Орска посещал дамбу за два дня до ее прорыва

Мэр оренбургского Орска Козупица проверял дамбу за два дня до ее прорыва

Мэр города Орск Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы проверял ее. Об этом он сообщал на своей странице во «ВКонтакте».

«Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление. Дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы», — написал он 3 апреля.

Козупица также сообщил, что опасений у людей, которые живут в городе Оренбургской области, насчет затопления нет. Мэр отчитывался об отсутствии угрозы затопления города. Он назвал паводок «первой и серьезной проверкой дамбы на прочность».

Прорыв дамбы в Орске произошел через два дня после этого — в пятницу, 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС. Согласно последним данным, число жертв ЧП выросло до четырех человек.