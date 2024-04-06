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15:52, 6 апреля 2024Россия

Мэр Орска посещал дамбу за два дня до ее прорыва

Мэр оренбургского Орска Козупица проверял дамбу за два дня до ее прорыва

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Мэр города Орск Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы проверял ее. Об этом он сообщал на своей странице во «ВКонтакте».

«Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление. Дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы», — написал он 3 апреля.

Козупица также сообщил, что опасений у людей, которые живут в городе Оренбургской области, насчет затопления нет. Мэр отчитывался об отсутствии угрозы затопления города. Он назвал паводок «первой и серьезной проверкой дамбы на прочность».

Прорыв дамбы в Орске произошел через два дня после этого — в пятницу, 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС. Согласно последним данным, число жертв ЧП выросло до четырех человек.

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      Анастасия Шейкина
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