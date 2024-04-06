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12:36, 6 апреля 2024Россия

Число жертв прорыва дамбы в Орске возросло

Shot: число жертв прорыва дамбы в Орске Оренбургской области возросло до 4

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Число жертв прорыва дамбы в Орске Оренбургской области возросло до четырех человек. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о трех жертвах последствий паводка. Предварительно, двое из них — мужчины в возрасте около 60 лет.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.

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      Анастасия Шейкина
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