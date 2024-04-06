Появились подробности о погибших при прорыве дамбы в Орске

Mash: двум погибшим при прорыве дамбы в оренбургском Орске было около 60 лет

Два человека, которые стали жертвами прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, — мужчины. О подробностях сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, двое погибших — мужчины в возрасте около 60 лет. Их нашли на улицах Авдеева и Орджоникидзе в километре друг от друга.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Всего, по последним данным, жертвами ЧП в Оренбургской области стали три человека.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.