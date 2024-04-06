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13:42, 6 апреля 2024Россия

Власти подтвердили обнаружение двух жертв в зоне затопления в российском городе

Правительство Оренбургской области: обнаружены два тела в зоне затопления Орска
Начало событий в новости Число жертв прорыва дамбы в Орске возросло

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В ходе патрулирования зоны затопления в Орске обнаружены два тела. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Оренбургской области.

Там отметили, что число жертв не превышает двух человек.

Ранее 6 апреля Telegram-канал Shot сообщил о четырех жертвах подтопления в результате прорыва дамбы. Предварительно, двое из них — мужчины в возрасте около 60 лет.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.

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      Любовь Ширижик
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